Deputada mealhadense integra Comissão de Inquérito ao Novo Banco

A deputada mealhadense Joana Sá Pereira integra a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco, que tomou posse esta terça-feira na Assembleia da República, com a tarefa, até ao final do mês de abril, de concluir o trabalho de avaliação das perdas registadas pelo banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Aquela deputada do PS à Assembleia da República, eleita pelo círculo de Aveiro, integra a representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta Comissão, juntando-se aos deputados João Paulo Correia, Ana Paula Vitorino, Fernando Anastácio, Jamila Madeira, Miguel Costa Matos e Hugo Carvalho. A presidência da comissão estará a cargo do deputado do PSD Fernando Negrão.

Nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, os deputados farão a avaliação de toda a informação sobre a vida do Novo Banco desde a sua fundação, em 2014, até aos últimos dias de gestão, procurando esclarecer todas as dúvidas sobre a gestão do Novo Banco.