Destacamento da GNR de Anadia já mudou de instalações

O Destacamento Territorial da GNR de Anadia já mudou, no passado dia 14 de dezembro, de instalações.

Os serviços da GNR encontram-se provisoriamente a funcionar no edifício antigo da Escola Secundária de Anadia, na Avenida 25 de Abril.

A mudança, como já foi avançado pelo JB, prende-se com as obras de remodelação do edifício da GNR.

Assim, enquanto decorrem as obras, em caso de necessidade, a população deverá deslocar-se à antiga Secundária de Anadia, ou contactar telefonicamente os serviços através do número 231 503 722.