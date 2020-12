GNR de Águeda resgatou cão na via pública mas foi logo adotado

A GNR, através do Posto Territorial de Águeda, regastou um cão na via pública em Barrô, neste domingo.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR avistaram um cachorro na Estrada Nacional n.º 1, na zona industrial de Barrô, que se encontrava desorientado e debaixo de chuva intensa. Após sinalizar o local e verificar que nas imediações não se encontrava qualquer progenitor ou dono à procura do animal, o mesmo foi recolhido e levado para as instalações da Guarda, onde se realizaram várias diligências no sentido de encontrar um eventual dono.

“Durante a tarde do mesmo dia, o cachorro foi entregue a um cidadão que, de forma pronta, respondeu ao pedido de adoção responsável”, conta a GNR.

A Guarda Nacional Republicana recorda que a prática de abandono de animais de companhia constitui um crime punível com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.