Ilustrações do livro “Lenda do nome Anadia” em exposição na Biblioteca Municipal

A mostra integra 30 ilustrações concebidas propositadamente para o livro “Lenda do nome Anadia”, editado pelo Município de Anadia e apresentado no passado dia 28 de novembro.

A Biblioteca Municipal de Anadia vai apresentar este sábado, 5 de dezembro, pelas 21h, a exposição das ilustrações do livro “Lenda do nome Anadia”, da autoria do artista Plástico anadiense Pedro d’Oliveira, promovida pelo Município de Anadia.

A apresentação vai ser feita online, na página de Facebook do Município de Anadia, através da transmissão de um vídeo, onde o autor da exposição apresenta as ilustrações que se encontram patentes ao público.

A mostra, constituída por 30 quadros, dá a conhecer as ilustrações que foram concebidas propositadamente para o livro “Lenda do nome Anadia”, editado pelo Município de Anadia e apresentado publicamente, no passado dia 28 de novembro. Os visitantes poderão ainda ficar a conhecer algumas ilustrações inéditas que não integraram a obra infanto-juvenil.

A exposição estará patente ao público de 9 de dezembro de 2020 a 9 de janeiro de 2021, na Sala Polivalente, podendo ser visitada, durante o horário de funcionamento da Biblioteca Municipal de Anadia.