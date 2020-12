ISEC vai impulsionar mobilidade elétrica em parceria com empresa de Oiã

Os investigadores, docentes e estudantes do ISEC vão colaborar com engenheiros da empresa tecnológica EDM no desenvolvimento de soluções para produção e reciclagem de baterias de nova geração.

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) assinou com a EDM, empresa especializada em soluções tecnológicas, sediada em Oiã (Oliveira do Bairro), um protocolo de colaboração científico-tecnológica na área das Smart Cities e economia circular, nomeadamente em mobilidade elétrica.

Em causa estão projetos de desenvolvimento de soluções tecnológicas para a produção e reciclagem de baterias de nova geração. Através da partilha de know-how, do intercâmbio de especialistas e da participação de estudantes do ISEC, as duas entidades irão colaborar em projetos de investigação e desenvolvimento – I&D.

“Esta parceria irá permitir a produção de baterias elétricas mais seguras para o mercado global: mais segurança, processos de produção mais eficientes, que garantam menor risco e maior fiabilidade”, afirma Mário Velindro, presidente do ISEC, apontando que “este é mais um passo dado pelo ISEC no compromisso assumido de colocar a Engenharia ao serviço da inovação e da sociedade, através da criação de soluções mais seguras, sustentáveis e, por isso, mais competitivas. Desta vez, ao nível da mobilidade elétrica”.

Os projetos de I&D irão ser desenvolvidos em conjunto com investigadores, professores e estudantes do ISEC. “Esta parceria irá criar condições para que os nossos estudantes consigam pôr em prática os conhecimentos de eletrotécnica, mecânica e química em contexto real, através do desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis”, afirma o presidente da instituição. “A EDM irá também acolher estudantes do ISEC em programas de estágio”.

Já o gerente da EDM, Paulo Alves, destaca o valor da parceria.“O objetivo deste protocolo é a evolução das soluções de mobilidade elétrica atuais da nossa empresa para um patamar de excelência”, afirma. “Acreditamos que o ISEC é o parceiro ideal para nos ajudar a consolidar conceitos, nomeadamente ao nível da produção e reciclagem de baterias de nova geração, promovendo assim a economia circular”.

“Esperamos que a curto-médio prazo possamos incorporar nos produtos EDM os resultados da investigação que será promovida no âmbito da presente parceria”, conclui.

Para além da colaboração em projetos de I&D, o protocolo destaca ainda a participação da EDM na formação dos estudantes do ISEC: os especialistas da empresa serão convidados a participar em atividades de docência através da colaboração em disciplinas específicas da sua área de especialidade, assim como em palestras ou seminários.