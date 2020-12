JMB Publicidade ultrapassa adversidades e aposta na inovação

Com 26 anos de atividade, num percurso nem sempre fácil – como aquele que agora vivemos em função da pandemia – a JMB Publicidade soube adaptar-se ao mercado e responder positivamente à evolução do setor

Especialista na área da publicidade, desde impressão digital, reclamos luminosos, decoração de viaturas e de montras, até stands, painéis e placas publicitárias, entre muitos outros serviços, esta empresa com sede na Mamarrosa (Oliveira do Bairro) orgulha-se do ativo conseguido no último quarto de século, onde granjeou experiência para os desafios difíceis da economia que se avizinham para os próximos anos.

“Foram 26 anos com momentos bons e alguns menos bons que soubemos superar. Como a maioria das empresas, houve momentos de maior dificuldade, fruto das conjunturas dos mercados. Mas também houve momentos em que os mercados mostravam alguns picos de crise, em que os clientes apostavam mais na publicidade para se mostrarem aos clientes, nesses momentos sentíamos o acréscimo das solicitações mas também o aumento das dificuldades nas cobranças”, destacou o administrador da empresa.

