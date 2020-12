Jornal da Bairrada entrega Prémios do Desporto 2020

A semana de 14 a 18 de dezembro, será a Semana do Desporto no Jornal da Bairrada. Diariamente, serão divulgados os campeões da época 2019/2020.

A edição de 2020 da Gala do Desporto, iniciativa anualmente organizada pelo Jornal da Bairrada, tem um palco do tamanho do mundo.

Este ano, apesar da crise sanitária que estamos a viver, não quisemos deixar de celebrar o desporto bairradino e os seus campeões.

A semana de 14 a 18 de dezembro, será a Semana do Desporto no Jornal da Bairrada.

Durante esta semana, vamos reconhecer e premiar publicamente o mérito de atletas, clubes, dirigentes desportivos, treinadores e entidades que mais se destacaram na prática das suas modalidades, nos concelhos de Oliveira do Bairro, Anadia, Águeda, Cantanhede, Mealhada e Vagos na época desportiva de 2019/2020.

Vamos divulgar, diariamente, no site do Jornal da Bairrada, os premiados das diversas categorias. Numa secção toda ela dedicada aos Prémios do Desporto, constarão artigos e vídeos sobre os premiados deste ano.

Na próxima edição (17 de dezembro), o Jornal da Bairrada trará toda a reportagem desta Entrega de Prémios de Desporto, num Suplemento alargado e exclusivo.

Confira aqui os premiados