Mau tempo: Vários distritos sob aviso até domingo devido a temporal

Aveiro e Coimbra estarão no lote dos distritos sob aviso laranja, devido ao estado do mar, entre as 0h de sexta-feira e as 17h de sábado.

Alguns distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão estar, a partir desta quinta-feira e pelo menos até domingo, sob aviso meteorológico devido à agitação marítima, vento e queda de neve, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A situação pode complicar-se já esta sexta-feira com toda a costa do continente, norte da Madeira e Porto Santo, em aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o IPMA

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estarão sob aviso laranja, também, entre as 0h de sexta-feira e as 17h de sábado.

Segundo esta previsão, podemos estar perante ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura, podendo atingir 10 a 14 metros de altura máxima.

Ainda por causa do estado do mar, o IPMA colocou já os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro sob aviso amarelo entre as 21h desta quinta-feira e as 0h de sexta-feira.

Entretanto, entre as 21h desta quinta-feira e as 12h de sexta-feira, vão estar sob aviso amarelo (menos grave) os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco devido à previsão de vento forte de noroeste, com rajadas até 95 quilómetros por hora nas terras altas

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco devido à previsão de queda de neve acima de 1400/1600 metros, descendo gradualmente a cota para 700/900 metros, entre as 0h00 e as 18h00 de sexta-feira.