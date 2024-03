Aveiro recebe, este domingo, desfile e concerto de bandas de toda a região

O evento integra a programação de Aveiro 2024 – Capital Portuguesa da Cultura e conta com a participação de 10 bandas, entre as quais três da Bairrada.

Foto de arquivo: Banda Filarmónica da Mamarrosa

No próximo domingo, dia 24 de março, pelas 15h, terá lugar o Desfile e Grande Concerto de Bandas da Região de Aveiro, que contará com a participação de 10 Bandas dos Municípios da Região de Aveiro.

As bandas participantes são a Associação Musical e Recreativa Castanheirense de Águeda; a Banda Velha União Sanjoanense, de Albergaria-a-Velha; a Banda Amizade, de Aveiro; a Banda Bingre Canelense (Estarreja); a Orquestra Filarmónica Gafanhense (Ílhavo); o Grupo Musical Bunheirense (Murtosa); a Banda Filarmónica da Mamarrosa (Oliveira do Bairro); a Banda Filarmónica Ovarense (Ovar); a Banda União Musical Pessegueirense, de Sever do Vouga; e a Banda Filarmónica Vaguense, de Vagos.

Integrado na programação de Aveiro 2024, Capital Portuguesa da Cultura, a Câmara Municipal de Aveiro é anfitriã do evento promovido no âmbito do trabalho desenvolvido no seio da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – CIRA.

As 10 bandas irão iniciar o desfile pelas 15h, saindo de vários pontos da cidade, convergindo para a Praça General Humberto Delgado e seguindo depois em direção ao Largo do Rossio. Pelas 16h, após a chegada e a formação de todas as bandas no Rossio, decorrerá o concerto conjunto, onde serão interpretados o Hino a José Estêvão, habitualmente reconhecido como Hino da Cidade de Aveiro, e a marcha Filarmonia de Aveiro, cedida pelo seu compositor, o fermentelense Luís Cardoso, para interpretação neste evento.