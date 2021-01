Município de Anadia renova apoio às famílias e ao comércio

O executivo municipal de Anadia implementou o Programa Municipal de Apoio Extraordinário ao Tecido Social e Económico com o objetivo de mitigar os graves impactos da pandemia na vida sócio-económica, representando, no seu todo, um investimento superior a 800 mil euros do orçamento camarário.

O Município de Anadia renovou por mais seis meses algumas das medidas de apoio vertidas no Programa Municipal de Apoio Extraordinário ao Tecido Social e Económico, nomeadamente no que respeita aos apoios de âmbito social e económico.

A decisão foi tomada na última reunião de executivo realizada no passado dia 23 de dezembro.

Apoio a famílias vulneráveis

No que concerne à Acão Social e Educação, foi renovado o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade sócio-económica, durante o primeiro semestre de 2021, por um período máximo de três meses e com periodicidade mensal, nomeadamente o apoio monetário, até ao valor máximo de 100 euros e/ou um cabaz alimentar constituído por produtos essenciais adquiridos, junto do comércio local.

Isenções de taxas

Relativamente à atividade económica, foram renovadas as isenções do pagamento de taxas municipais para os requerimentos de ocupação de espaço público e publicidade, assim como a isenção do pagamento das taxas a cobrar no Mercado Municipal de Anadia até ao final do mês de junho de 2021.