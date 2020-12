Município de Cantanhede apoia a criação de Food Gift

No concelho de Cantanhede podem ser tornados Food Gifts, produtos de carácter artesanal, como bolos e pastéis que as padarias/pastelarias já vendem ou que queiram desenvolver para esse efeito, devendo os mesmos incluir ingredientes autóctones como nozes, tremoço, uvas, mel, azeite, entre outros.

A Região de Coimbra foi eleita “Região Europeia de Gastronomia 2021”, na sequência de uma candidatura apresentada para o efeito pela Comunidade Intermunicipal, da qual faz parte o Município de Cantanhede.

Das ações programadas para dar visibilidade à variedade gastronómica da região faz parte o projeto Food Gift, que consiste na criação de cadeias de comercialização de bolos e pastéis (doces ou salgados) embalados em condições de poderem ser transportados em viagem por turistas ou para serem oferecidos como souvenir ou lembrança gastronómica local.

Valorização dos produtos artesanais

Os produtos passíveis de se candidatarem a esta iniciativa deverão incluir ingredientes autóctones como nozes, tremoço, uvas, mel, azeite, batata, abóbora, marmelo, entre outros, ter um prazo de consumo não inferior a três dias, sem adição de corantes ou conservantes, e permitir o fácil acondicionamento e transporte, em caixas personalizadas. Ou seja, deverão ser produtos de carácter artesanal.

No concelho de Cantanhede podem ser tornados Food Gifts os bolos e pastéis que as padarias/pastelarias já vendem ou que queiram desenvolver especificamente para esse efeito, desde que, num e noutro caso, possuam condições de conservação prolongada e restantes características exigíveis.

Os serviços de Turismo da autarquia encontram-se a contactar pastelarias e padarias do concelho, com interesse em colaborar neste projeto de criação, estando igualmente a Câmara Municipal disponível para dar apoio a todo o processo, nomeadamente no registo do produto, na criação de uma imagem de marca e na conceção da embalagem, bem como na idealização de uma cadeia de comercialização.