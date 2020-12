Obras no Tribunal de Anadia geram descontentamento

As obras de beneficiação e remodelação do Palácio da Justiça de Anadia avançam a bom ritmo mas não deixam se causar polémica pelos constrangimentos que causam a quem ali trabalha ou de desloca.

Foi durante uma visita, realizada a 20 de novembro, que António Marçal, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) se mostrou indignado com as condições de trabalho e de segurança no Tribunal, onde em média trabalham 29 funcionários e 7 magistrados.

Ao JB, o Gabinete de Apoio Técnico ao Conselho de Gestão do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro já veio contrariar as acusações feitas pelo presidente do SFJ, garantindo que a segurança foi acautelada.

