Presépio de cortiça pode ser visitado nos Paços do Concelho de Cantanhede

No átrio principal da Câmara Municipal de Cantanhede pode ser visitado, até ao próximo dia 6 de janeiro, um Presépio elaborado pelo artesão Samuel Machado.

Trata-se da representação da natividade e outras miniaturas executadas com mestria e imaginação, predominantemente com cortiça provenientes de rolhas de garrafas e outros materiais como cartão, tecido, madeiras e barro, totalmente reciclados para o efeito.

Reciclar com cortiça é um projeto de artesanato que Samuel Machado iniciou em 2014 e que convida a olhar para a reciclagem de rolhas de cortiça de uma forma criativa e inovadora. A cortiça, que assume um papel de destaque em todo o projeto, provém de rolhas já utilizadas que são totalmente trabalhadas de forma manual. A esta, juntam-se o cartão, a madeira, a esferovite e outros tantos materiais recicláveis que dão origem a elementos decorativos que podem ser utilizados nas mais diversas instalações.

Licenciado em Animação Socioeducativa, com pós-graduação em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo, Samuel de Oliveira Machado tem um percurso profissional de mais de dez anos ligado ao trabalho com a infância e juventude, do qual se destacam trabalhos como monitor de centro de acolhimento para crianças e jovens, animador sociocultural e o desenvolvimento de vários projetos de intervenção social nas áreas da economia solidária, hortas pedagógicas e artes plásticas.

Desde o início do projeto que as obras criadas por Samuel Machado têm percorrido o país e sido apresentadas em várias exposições e feiras de artesanato.