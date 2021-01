Requalificação do centro histórico da Mealhada avança em breve

A requalificação Urbanística do Centro Histórico da Mealhada foi consignada no passado dia 16, pelo que as obras deverão passar para o terreno em breve. A intervenção, que custará 1,3 milhões de euros demorará 18 meses, mas será feita de forma faseada para garantir a circulação de trânsito e diminuindo os transtornos a moradores.

A intervenção irá requalificar as Ruas Visconde Valdoeiro, Dr. Cerveira Lebre, Capitão Cabral e Dr. Luís Navega. O cronograma de trabalhos prevê o início da empreitada na rua dr. Cerveira Lebre, da zona dos CTT em direção a sul, estendendo-se, depois, a toda a Visconde Valdoeiro (passando também junto à entrada principal do Centro Escolar da Mealhada). Esta intervenção durará cerca de um ano.

A segunda fase da obra, que durará cerca de seis meses, incidirá sobre as ruas Capitão Cabral e, posteriormente, dr. Luís Navega, desde a Estação de Caminhos de Ferro da Mealhada à rotunda do Cineteatro Messias.

Os trabalhos a executar incluem trabalhos de demolições, de pavimentos, arruamentos e passeios, de marcas rodoviárias horizontais e verticais, de abastecimento de água e de drenagem de águas pluviais e residuais.



