Suspeito pelo crime de violência doméstica tinha 12 armas em casa

A GNR, através Posto Territorial de Arrancada do Vouga, apreendeu esta sexta-feira diverso armamento ligado à prática de violência doméstica na localidade de Valongo do Vouga, no concelho de Águeda.

Segundo as autoridades, na sequência de uma denúncia de violência doméstica, os militares da GNR deslocaram-se de imediato ao local onde se depararam com o agressor, um homem de 41 anos, a ameaçar as vítimas, o pai de 67 anos e uma irmã de 38 anos.

Dizem as autoridades que perante a conduta do agressor, a patrulha procedeu à apreensão de 12 armas de fogo de cano longo, 21.290 munições de calibre 12 e diversas partes de armas de fogo.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Águeda.