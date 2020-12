Vacinação de profissionais do CHBV começa amanhã

No Centro Hospitalar do Baixo Vouga vão ser vacinados cerca de 390 profissionais, continuando este processo pelas semanas seguintes.

É já amanhã, dia 29 de dezembro, pelas 9h, no Salão Nobre do Hospital de Aveiro, que tem início o processo de vacinação contra a Covid-19 dos profissionais do Centro Hospitalar do Baixo Vouga.

Durante o dia de amanhã serão vacinados cerca de 390 profissionais, continuando este processo pelas semanas seguintes.

Recorde-se que o Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal começou ontem, domingo, dia 27 de dezembro, tendo António Sarmento, médico infeciologista, sido o primeiro português a ser vacinado, no Hospital de São João, no Porto.

O primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 chegou a Portugal, no último sábado. Sob fortes medidas de segurança, a viatura refrigerada que transportou as vacinas da Pfizer, foi escoltada por forças de segurança, até à unidade de armazenamento localizada no distrito de Coimbra.