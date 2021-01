AEOB: Mantém-se número de funcionários infetados, mas sobe número de alunos

De 8 casos positivos no dia 6 de janeiro, passaram a ser 22 alunos infetados, em todo o Agrupamento à data de hoje, 12 de janeiro. A situação mais preocupante continua a ser na Extensão Frei Gil, em Bustos.

Há mais alunos infetados com Covid-19 no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro. De 8 casos positivos no dia 6 de janeiro, passaram a ser 22 alunos infetados, em todo o Agrupamento à data de hoje, 12 de janeiro.

A situação mais preocupante continua a ser na Extensão Frei Gil, em Bustos, que tem neste momento 13 infetados: 7 alunos – mais 5 do que no último registo – e 6 funcionários. Encontram-se ainda 44 alunos em isolamento profilático.

Na EB 2/3 Dr. Acácio de Azevedo, Oliveira do Bairro, há 5 alunos infetados (mais 2 do que no dia 6) e 21 alunos em isolamento (tinha 13). Há apenas um professor infetado e não se regista qualquer caso positivo entre funcionários.

Na ESOB (Secundária), há um aluno infetado e, em isolamento, um professor e cinco alunos.

Na EB 2/3 Dr. Fernando Peixinho, há seis casos positivos de infeção por SARS-CoV-2: quatro funcionários, um aluno e um professor; em isolamento, estão três professores e cinco alunos.

No que respeita ao pré-escolar e 1.º ciclo, o maior número de casos positivos regista-se no Polo Escolar da Palhaça (um aluno e três funcionários infetados; cinco alunos em isolamento) e em Oiã Poente (três alunos e um funcionário infetados; um aluno em isolamento).

Nos Polos Escolares do Troviscal e de Bustos, apesar de um número reduzido de casos positivos, encontram-se vários alunos em isolamento: 22 no Troviscal (e um professor), 28 em Bustos. Em relação aos casos positivos, no Troviscal há um aluno infetado; em Bustos, um aluno e um funcionário infetados.

No Polo Escolar de Oliveira do Bairro, há apenas um aluno infetado; no Polo da Mamarrosa, um funcionário infetado; em Oiã Nascente, um aluno e um funcionário infetados e sete alunos em isolamento.

O único Polo Escolar sem infetados com Covid-19 é o de Vila Verde, estando apenas cinco alunos em isolamento profilático.

Todos os alunos infetados ou em isolamento estão a ter aulas à distância. Em isolamento encontram-se os casos de contacto direto na escola, em casa ou em convívio social.