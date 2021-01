AFA prorroga suspensão de todas as competições até 14 de fevereiro

A Associação de Futebol de Aveiro anunciou em comunicado a prorrogação da suspensão da sua atividade e de todas as competições até ao dia 14 de fevereiro, na sequência da renovação do Estado de Emergência que se mantém em vigor a partir deste domingo, dia 31 de janeiro.

As medidas restritivas mantêm-se, com um confinamento geral da população, a suspensão das competições distritais, entre as quais as da AFA, sendo que a situação será avaliada no final do Estado de Emergência, que termina a 14 de fevereiro.



O comunicado da Associação de Futebol de Aveiro explica mais uma vez que, perante o cenário da pandemia de Covid-19, a suspensão das provas oficiais é sustentada nos três diplomas legais que foram promulgados pelo Presidente da República, pela Assembleia da República e pela Presidência do Conselho de Ministros, em virtude da declaração do Estado de Emergência, cuja renovação foi ontem aprovada.

A Direção da AFA, neste momento difícil, apela a todos os clubes filiados o cumprimento integral de todas as recomendações emanadas de todos os órgãos de decisão competentes.