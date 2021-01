“Biblioteca à porta” está de regresso em Anadia

Face ao novo período de confinamento, devido ao agravamento generalizado da pandemia, a Biblioteca Municipal de Anadia (BMA) encontra-se novamente encerrada ao público.

Tendo em conta esta nova realidade, a Biblioteca Municipal retomou a modalidade de empréstimo domiciliário – “Biblioteca à porta”, onde cada utilizador tem a possibilidade de receber em sua casa os documentos pretendidos.

Para usufruir deste serviço, o utilizador deve fazer a escolha dos documentos, através da consulta do catálogo online da Rede de Bibliotecas de Anadia em www.bm-anadia.pt e fazer a respetiva reserva online. Os pedidos também podem ser efetuados pelo telefone 231 519 090, de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 13h e as 14h e as 17h, ou para o e-mail geral@bm-anadia.pt.





O levantamento dos documentos das estantes para os sacos de plástico de transporte, devidamente desinfetados, é executado pelos funcionários da BMA com as devidas medidas de proteção, nomeadamente o uso de luvas e máscara. Cada utilizador é depois contactado para o agendamento (dia e hora) da entrega dos documentos no seu domicílio.

Esta modalidade de empréstimo aplica-se, apenas, a utilizadores residentes no concelho, inclusive os da Unidade Móvel de Atendimento de Anadia (UMAA).