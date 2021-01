Câmara cede antiga escola de Belazaima aos Bombeiros e União de Freguesias

Protocolo de cedência das instalações da Escola Básica, em regime de partilha entre as duas entidades, foi assinado antes do final do ano.

A Câmara Municipal de Águeda cedeu as antigas instalações da Escola Básica do 1.º Ciclo de Belazaima do Chão, em regime de partilha, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda (AHBVA) e à União de Freguesias (UF) de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão. O protocolo que firma este acordo foi assinado no passado dia 30.

“A exemplo do que temos concertado com outras entidades noutras freguesias do concelho, cedemos as instalações das escolas básicas desativadas para usufruto de instituições que ali podem desenvolver atividades de interesse para a comunidade local”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, acrescentando que esta é uma prática que beneficia tanto as instituições como a população.

A utilização das instalações da antiga EB1 de Belazaima do Chão vai ser repartida entre as duas entidades referidas, sendo que a AHBVA pretende implementar, naquele espaço, a Unidade Local de Formação. Este é um serviço que a AHBVA passará a ter e que responde às necessidades de formação dos bombeiros, promovendo cursos de aperfeiçoamento técnico, sendo todas as formações certificadas, acreditadas e reconhecidas pelas entidades nacionais e internacionais, cumprindo todos os requisitos formais.

Inserida numa estratégia de proximidade formativa, esta unidade permitirá minimizar as deslocações dos formandos e proporcionar-lhes horários mais compatíveis com as suas atividades profissionais.

Segundo Manuel São Bento, Presidente da AHBVA, vão ser feitas algumas obras de adaptação do espaço às necessidades da instalação da Unidade Local de Formação, estando previsto para fevereiro o seu funcionamento em pleno.

Refira-se que, até agora, a antiga escola de Belazaima do Chão estava a ser utilizada pela UF e pelo Centro Social de Belazaima, sendo que este último informou a Autarquia que já não queria utilizar aquele espaço, abrindo, assim, a possibilidade a que outra entidade pudesse usufruir das instalações.

A UF pretende continuar a utilizar as instalações para o exercício da sua atividade, nomeadamente para arquivo morto da Freguesia, partilhando, agora, o espaço com a AHBVA.