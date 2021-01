Câmara da Mealhada assegura escola para filhos de profissionais essenciais

A Câmara Municipal da Mealhada, em articulação com o Agrupamento de Escolas da Mealhada, assegurará o funcionamento de Escolas de Acolhimento para crianças até aos 12 anos, oriundas de famílias de profissionais considerados essenciais. A autarquia assegura ainda a entrega de refeições a todos alunos abrangidos pela Ação Social Escolar em diversas freguesias.

As Escolas de Acolhimento, que funcionam desde o dia dia 22 de janeiro, são o Centro Escolar da Mealhada, o Centro Educativo da Pampilhosa e o Jardim de Infância da Pampilhosa. Os centros escolares funcionarão das 7h às 19h e vão acolher crianças em idade pré-escolar e alunos dos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico, com idade igual ou inferior a 12 anos. O serviço inclui refeições (almoço e lanche) e acompanhamento por técnicos e assistentes operacionais. Já o Jardim de Infância da Pampilhosa vai funcionar nos mesmos moldes dos centros escolares, mas acolherá apenas crianças em idade pré-escolar.

Refeições entregues a alunos

Tal como aconteceu durante o primeiro confinamento, em março de 2020, a autarquia irá ainda assegurar o serviço de refeições, em regimente de take-away, a todos os alunos dos escalões A e B no âmbito da Ação Social Escolar.

Para evitar a deslocação de alunos às suas escolas, as refeições serão entregues em locais próximos da residência dos alunos, nomeadamente, no Centro Escolar do Luso; no Centro Escolar da Mealhada, na Escola Básica de Barcouço, no Centro Educativo da Pampilhosa, na Escola Básica de Casal Comba, no Jardim de Infância de Antes, no Jardim de Infância de Canedo, Jardim de Infância de Carqueijo.

As famílias interessadas em usufruir de um ou de outro serviço, devem efetuar inscrição através dos serviços do Setor de Educação do Município de Mealhada via e-mail: educacao@cm-mealhada.pt , indicando o nome da criança, o nome do encarregado de educação, o número de telefone, a idade e o ciclo de ensino em que se encontra.