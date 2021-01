Covid-19: Centro Hospitalar do Baixo Vouga com 103 profissionais infetados

LUSA

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), que agrega os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, tem 103 profissionais de saúde infetados com covid-19, revelou hoje o conselho de administração.

“São, neste momento, 103 os profissionais infetados ativos, sendo que, destes, 57 são enfermeiros, 35 assistentes operacionais, sete médicos e os restantes quatro de outras categorias profissionais”, informa aquela entidade, num “ponto de situação” relativo às 09h desta sexta-feira.

No que se refere aos utentes, estão 147 doentes internados em enfermaria e nove internados na Unidade de Cuidados Intensivos.

“Dos nove doentes internados, ao dia de hoje, na Unidade de Cuidados Intensivos, cinco têm idade compreendida entre os 60 e os 69 anos, sendo que quatro são do sexo masculino e um do sexo feminino”, descreve a informação do CHBV.

Quanto à situação no Serviço de Urgência, os dados reportam-se a quinta-feira, dia em que 25% dos episódios de urgência registados foram relativos a patologia respiratória, sendo assistidos 68 adultos e nove crianças.

Entre aqueles que recorreram ao Serviço de Urgência com outras patologias, 17 foram atendidas na Urgência Pediátrica e 160 na Urgência de Adultos.

Quinta-feira foram também realizados pelo Centro Hospitalar do Baixo Vouga 210 testes à covid-19, dos quais 23% deram resultado positivo.