Festival gastronómico de Aveiro com guia para todo o ano

O festival gastronómico “Aveiro, Sabores com Tradição”, iniciativa integrada no “Boas Festas em Aveiro”, regressou esta segunda-feira, dia 4. A edição adquire um novo formato e pretende ser um guia digital para, durante todo o ano, promover a restauração de Aveiro e dar a conhecer os melhores produtos e pratos da gastronomia aveirense.

Mantendo a identidade gastronómica e tanto numa abordagem tradicional como contemporânea, os sabores de Aveiro estarão disponíveis à mesa de 17 restaurantes aderentes, acompanhados com os vinhos e espumantes da Região da Bairrada, cuja porta de entrada será cada vez mais Aveiro e finalizados com licor de Alguidar ou aguardente Bairrada servido na Bandeja de Digestivos Aveiro, uma das marcas do projeto.

A partir de 2021, os pratos Aveiro Sabores com Tradição estarão disponíveis nos restaurantes aderentes todo o ano, tendo sido criado um guia digital para os seus clientes. Cada cliente poderá selecionar, a través da App Aveiro Tourism e/ou do site da Câmara Municipal de Aveiro, o produto Aveiro Sabores com Tradição cuja prova gastronómica lhe apetece fazer, como por exemplo: Bacalhau Mexilhão, Peixe da Costa, Enguias, Ostras, Ovos Moles, Algas e Carne Marinhoa. Pode ainda descobrir os pratos disponíveis com o produto selecionado e em que restaurante se encontra.

Restaurantes aderentes