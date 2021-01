Fusão da Água de Luso na Central de Cervejas está consumada

O registo definitivo da fusão, na Conservatória do Registo Comercial, com data de 4 de janeiro, determinou a extinção da SAL.

Está concluído o processo de fusão da Sociedade da Água de Luso (SAL) na Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC), soube o JB.

O assunto, que no verão passado foi contestado por autarcas e população, acabou mesmo por ter este desfecho, com o registo definitivo da referida fusão “junto da Conservatória do Registo Comercial, com data de 4 de janeiro de 2021, que determinou a extinção da SAL e a consequente transmissão de quaisquer direitos e obrigações desta para a SCC”, pode ler-se no documento a que o JB teve acesso.

Esta questão, anunciada e contestada em junho de 2020, levou a SCC a reagir, apontando, na altura que era “um projeto embrionário que ainda está em discussão interna e com stakeholders”, reagia Nuno Pinto de Magalhães, Director de Comunicação e de Relações Institucionais da Sociedade Central de Cervejas.

Recorde-se que o assunto foi despoletado pelo presidente da Câmara da Mealhada, que se manifestou contra a fusão de todas as empresas do grupo numa sociedade única. Segundo o autarca, ao concretizar-se, levará ao desaparecimento da Sociedade de Água de Luso (SAL), empresa criada, na vila termal do Luso, em 1852.

Rui Marqueiro, que naquela altura tomou esta posição conjunta com a presidente da Assembleia Municipal, o vice-presidente da Câmara, os dois vereadores com pelouros e os presidentes das Juntas e Assembleias de Freguesia de Luso e da Vacariça, garantiu que iria avançar com uma carta, a ser subscrita pelos eleitos locais e pela população, a apelar à Administração da SCC para não concretizar a fusão.

No seguimento daquela posição, Nuno Pinto Magalhães disse “estranhar” este “disclosure público por parte da Câmara Municipal da Mealhada, que em nada poderá afetar os direitos e obrigações da SAL perante os seus colaboradores ou terceiros”.

Entretanto, conhecida a fusão, e perante alguma contestação local, o presidente da Câmara vai participar numa sessão de esclarecimento à população a 12 de janeiro (terça-feira), pelas 18h, na Junta de Freguesia de Luso.

O JB já pediu reações a Nuno Pinto Magalhães e a Rui Marqueiro sobre a fusão da empresa. O assunto vai estar em destaque na edição impressa da próxima semana.