Ana Paula Ramos: “Com o passar dos anos fui provando que estava à altura do desafio”

Esta semana perca a entrevista a Ana Paula Ramos, que tomou posse em dezembro como Comandante Operacional do Distrito de Aveiro. Já estava na estrutura desde 2017, altura em que deixou os Bombeiros de Pampilhosa para abraçar esta missão maior.

Fez parte dos primeiros contingentes femininos nos bombeiros, foi das primeiras mulheres comandantes do país e agora é a primeira mulher a assumir um cargo desta envergadura na estrutura da Proteção Civil. E pronta a dar o melhor.

“Na Pampilhosa vivi momentos inesquecíveis de companheirismo, emoções boas e más… Foram 27 anos da minha vida. Estarei sempre muito ligada àquela casa que ainda hoje é, e sempre será, a minha casa.”

“Quando ingressei no Comando de Bombeiros, confesso que nos primeiros tempos senti alguma resistência por parte dos meus colegas homens (…). com o passar dos anos fui provando que estava à altura do desafio.”

Leia a entrevista completa aqui ou na edição impressa de 7 de janeiro.