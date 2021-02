70 anos de publicidade JB: Da peixeira Albertina às viagens na Swissair

Percorrendo os 70 anos do Jornal da Bairrada pelas suas páginas ficamos deslumbrados pelas histórias, relatos, imagens e factos da chamada literatura feita à pressa, como disse o britânico Matthew Arnold.

Mas entre estes escritos que hoje são história, encontramos também pedaços de marcas que nos fazem, igualmente, viajar pelo tempo mas por uma outra realidade. Uma incursão mais económica, que desafia ao consumo: a publicidade. Sim, aquela que um famoso médico americano, Henry K. Beecher, teve o atrevimento de dizer um dia que “os anúncios num jornal dizem muito mais a respeito da política e da comunidade do que algumas colunas editoriais”. E razão não lhe falta!

O Jornal da Bairrada nasceu em 1951 e com uma pujança comercial invejável. Era um novo meio privilegiado para passar a mensagem publicitária de algumas atividades comerciais em ascensão na região. Não há dúvida que a fileira do vinho já estava em destaque, e em toda a linha, a começar pelos fungicidas e adubos, com os gigantes Foskamónio, o 605 Forte ou o Caltan Plus, a que se juntavam as garrafas da fábrica de vidros Barbosa & Almeida ou os esteios e vedações da Soprem e, mais tarde, os atomizadores que a empresa Nuno & Gradeço (entre outras) comercializava.

