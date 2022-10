Jornal da Bairrada recebe Menção Honrosa nos Prémios ANAM

O Jornal da Bairrada foi reconhecido, com uma Menção Honrosa, no âmbito dos Prémios ANAM (Associação Nacional de Assembleias Municipais) 2022.

Trata-se de uma reportagem do jornalista João Paulo Teles, intitulada “Caminhos novos para a velha democracia”, publicada na primeira edição de janeiro de 2022.

O trabalho do JB foi premiado no âmbito do Prémio Dr. José Manuel Pavão, no qual foram igualmente distinguidos trabalhos de órgãos de comunicação nacionais. “Reconhecida a qualidade das candidaturas recebidas”, o Júri decidiu atribuir uma Menção Honrosa à reportagem Especial “Seja Feita a Nossa Natureza” de Catarina Marques (SIC e SIC NOTÍCIAS); “Escolas de Viana do Castelo foram as mais promotoras de equidade entre alunos. Qual o segredo?”, de Inês Rocha (Rádio Renascença); “Associação Nacional das Assembleias Municipais já representa 7 milhões de munícipes”, de Fernando Jorge Pires (Jornal de Notícias) e “Caminhos novos para a velha democracia – jovens na política”, de João Paulo Teles (Jornal da Bairrada).

O prémio foi entregue ao escritor António Edmundo Ribeiro, autor do livro “GOVERNO LOCAL – Conceitos, Estratégias e Práticas”, o qual “visa apoiar os eleitos locais no exercício das suas funções, robustecendo competências de gestão na administração local”.

Valorização das Assembleias Municipais

Os Prémios ANAM distinguem anualmente as Assembleias Municipais que mais se destacaram pelas Boas Práticas; os mais inovadores trabalhos escolares na área da cidadania; e os estudos e os trabalhos jornalísticos que colocaram em destaque questões relacionadas com a valorização das Assembleias Municipais.

Reconhecer, no plano nacional, estudos, artigos, trabalhos de investigação científica e jornalística e trabalhos de âmbito escolar relacionados com matérias que valorizem e dignifiquem as Assembleias Municipais e o seu papel na organização democrática dos municípios, é o objetivo dos Prémios ANAM. A cerimónia de entrega de prémios decorreu no dia 12 de outubro, na Assembleia Municipal de Lisboa.

Para Albino Almeida, Presidente da ANAM, a atribuição destes prémios “representa o reconhecimento do esforço que tem vindo a ser feito no âmbito da divulgação da valorização das Assembleias Municipais em prol dos cidadãos. Esta é uma iniciativa que visa contribuir para uma maior difusão das AM como órgãos fundamentais do poder local e essenciais no estado democrático”.