Alerta de mau tempo até quarta-feira

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil acaba de lançar um alerta para condições meteorológicas adversas, deixando também algumas medidas preventivas.

Hoje, dia 8, manter-se-á a precipitação (persistente no Norte e Centro) e vento por vezes forte; queda de neve (em especial na Serra da Estrela-Torre);e agitação marítima forte na costa ocidental.

Amanhã, dia 9, precipitação forte e persistente no Norte e Centro (zonas montanhosas), sendo o período mais crítico entre a meia-noite e o meio-dia; queda de neve acima de 1400 metros de altitude, essencialmente na serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 1000 metros nas Regiões Norte e Centro (em especial a na serra da Estrela e no extremo Norte); possibilidade de trovoada (tarde) e queda de granizo no Norte e Centro. Atenção à redução de visibilidade devido a ocorrência de precipitação.

Haverá persistência de vento forte com rajadas durante um longo período de tempo, com ligeiro desagravamento durante a manhã no Norte e Centro e durante a tarde no Sul. Neve até ao início da manhã pode chegar à cota de 1000 metros.

Medidas preventivas

A ANEPC recomenda à população a tomada das necessárias medidas de prevenção, nomeadamente aos condutores, apelando a que adotem uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de gelo nas vias rodoviárias.

Deve também ter-se especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos ou árvores, em locais de vento mais forte; e ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a estes fenómenos.

Aveiro é um dos distritos que deverá receber SMS preventivo.