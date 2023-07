Projeto “Aldeia Segura” trouxe Secretária de Estado a Murtede

A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, esteve na penúltima segunda-feira, 3 de julho, na localidade de Porto de Carros, Murtede, freguesia-piloto do projeto “Aldeia Segura – Pessoa Segura”.

A visita decorreu no dia em que foi apresentado em Cantanhede o Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais para a Região Centro.

Acompanhada pela presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, e pelos vereadores Adérito Machado e Célia Simões, a governante testemunhou a implementação deste programa, coordenado pela Proteção Civil Municipal, que visa a salvaguarda da vida humana, seja da população residente, dos seus visitantes e, não menos importante, dos operacionais dedicados ao socorro.

Na ocasião e dirigindo-se aos moradores da aldeia, Patrícia Gaspar destacou a importância deste projeto, apelando à população para a importância de testar mecanismos de defesa.

“É preciso treinar todos estes procedimentos porque os bombeiros não conseguem estar em todo o lado”, referiu a governante, adiantando que “é importante que as populações adotem medidas de autoproteção”.

Recorde-se que já a 3 de março deste ano foi realizado no mesmo local um exercício de incêndio rural com o intuito de treinar a resposta, o aviso à população e a interligação com o Oficial de Segurança Local, mobilizar meios e recursos necessários de resposta, apoiar de forma coordenada a atuação dos agentes de socorro, até à reposição da normalidade e avaliar o desenrolar de todas as ações executadas.