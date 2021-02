Autarquia engrossa apoio a programas de auxílio à economia local da Mealhada

A Câmara da Mealhada vai apoiar mais uma dezena de micro e pequenas empresas do concelho, elegíveis e beneficiárias dos programas Apoiar+ e Apoiar Restauração, que se somam aos 23 apoios já concedidos pelo executivo. Até agora, já foram aprovadas 33 candidaturas a esta ajuda complementar disponibilizada pelo município, num valor total de 37.364,45 euros.

Na última reunião, a Câmara da Mealhada aprovou mais dez candidaturas, totalizando um apoio de 8.841 euros, de empresas beneficiárias do Apoiar+ e Apoiar Restauração, que atuam em ramos tão diversificados como a restauração e similares, atividades cinematográficas, desportivas, de diversão e recreativas, comércio e alojamento.

É uma quantia que se junta aos primeiros 23 apoios, no valor de 28.523,45 euros, já atribuídos na reunião de dia 1 de fevereiro.

“As empresas fazem parte da estrutura elementar económica do concelho, pelo que o objetivo deste apoio complementar é aliviar os seus encargos financeiros e contribuir para que tenham condições para retomar a sua atividade económica”, explicou Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.

Recorde-se que esta ajuda complementar do município surgiu na sequência de uma medida aprovada na reunião de Câmara de 9 de dezembro do ano passado, que consistiu em disponibilizar às empresas beneficiárias dos programas Apoiar.pt e Apoiar Restauração um apoio até um limite máximo de 15% do valor aprovado pelos programas estatais, no caso das microempresas, e um limite máximo de 7,5%, no caso das pequenas empresas.

Na última reunião do executivo municipal foi também aprovado um apoio de 750 euros ao Grupo Columbófilo da Mealhada, para comparticipação de despesas de reparação da viatura da associação e de aquisição de um GPS.