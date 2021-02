Aveiro e Coimbra sob aviso laranja nesta segunda-feira

Aveiro e Coimbra, assim como outros quatro distritos do continente, estão sob aviso laranja até às 18h de hoje devido à previsão de agitação marítima forte, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria terão nas suas orlas marítimas ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 10/11 metros de altura máxima, até às 18h de hoje, passando depois o aviso para amarelo até quarta-feira.

O IPMA colocou também os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro sob aviso amarelo por causa da agitação marítima com ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 03h de terça-feira.

Tempo para esta segunda-feira

Nas regiões Norte e Centro vamos ter céu em geral muito nublado. Períodos de chuva, em especial nas regiões do litoral. Vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste, soprando moderado a forte (25 a 45 km/h) nas terras altas. Possibilidade de formação de neblina em alguns locais. Pequena subida da temperatura mínima nas regiões do interior.