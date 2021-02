Bombeiros de Águeda já ocupam quartel renovado

O quartel foi alvo de uma renovação profunda, no valor de um milhão de euros, que reajustou o edifício a novas funcionalidades e a uma maior operacionalidade.

As obras de renovação do quartel dos Bombeiros de Águeda, iniciadas há um ano, já começaram a ser ocupadas na passada segunda-feira, com o acesso dos soldados da paz às suas camaratas.

O quartel foi alvo de uma renovação profunda- ainda com pequenos ajustes a fazer – que reajustou o edifício a novas funcionalidades e a uma maior operacionalidade face às exigências do exercício da atividade necessária.

“Esta é uma das grandes obras do concelho”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda.

“Esta obra é indiscutivelmente merecedora de uma grande inauguração porque é, antes de mais, não apenas uma obra para os bombeiros mas para todo o concelho. Hoje é um dia muito importante porque se começa a utilizar este espaço, que representa também um ato de grande coragem da direção e à qual a Câmara não poderia deixar de dizer presente, de acordo com as legítimas expetativas dos bombeiros”, declarou Jorge Almeida.

Para além de realçar as condições de qualidade que o quartel tem para os 106 operacionais que fazem parte dos membros ativos da corporação, o presidente da Câmara aproveitou o momento para anunciar que o Município já se disponibilizou para acolher mais uma EIP (Equipa de Intervenção Permanente), desta vez para ficar sediada em Agadão.

Manuel São Bento, presidente da direção dos bombeiros agradeceu “a compreensão e tolerância” dos operacionais durante o período de obras e enalteceu a “colaboração inexcedível” no processo.

O quartel dispõe de vários melhoramentos ao nível da central, camaratas, gabinete de crise, gabinete e secretaria de comando, posto médico e arrecadação, para além da criação de um posto de abastecimento de combustível para uso exclusivo da corporação.

As obras custaram cerca de um milhão de euros, sendo comparticipadas em 600 mil euros pelo POSEUR. A Câmara apoiou a instituição com 200 mil euros para comparticipação das despesas não financiadas pelo referido programa e 50 mil euros para a aquisição de equipamento e material necessário à instalação de serviços.