Câmara de Águeda assegura meios tecnológicos e garante refeições a alunos

A Câmara de Águeda, tal como já o fez no ano letivo anterior com a implementação do ensino à distância, está a disponibilizar os meios tecnológicos necessários, a título de empréstimo, aos alunos do 2.º e 3.º Ciclos e Secundário, para o reinício das aulas em regime não presencial agendado para a próxima segunda-feira.

Foram já disponibilizados equipamentos e dispositivos de acesso à Internet, numa entrega que foi feita gradualmente, partindo de uma listagem de alunos identificados pelas escolas. Ao todo e até à data, foram disponibilizados 554 tablets e 47 computadores portáteis, bem como 238 dispositivos de acesso à Internet.

De referir que grande parte destes equipamentos informáticos disponibilizados fazem parte do Projeto Águeda Educação +, projeto de introdução de novas tecnologias em sala de aula que a autarquia promove há já alguns anos.

Refeições escolares entregues porta a porta

Apesar do encerramento das escolas, e tal como no ano passado quando esta mesma medida foi tomada, o município continuará a assegurar o serviço de refeições, tanto para as crianças beneficiárias dos escalões A e B como para todas aquelas cujos pais o solicitem junto dos serviços camarários (educacao@cm-agueda.pt ou 234180115).

Neste momento, estão a ser garantidas 235 refeições diárias em todo o território concelhio, que estão a ser elaboradas nos refeitórios municipais, através de parceiros locais ou pelas próprias escolas (definido pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares).

Neste seguimento, o município tomou a iniciativa de entregar estes alimentos porta a porta, um transporte que é realizado por funcionários da Câmara ou, em alguns casos, pelas Juntas de Freguesia e por parceiros sociais, ao abrigo de protocolos estabelecidos com a Câmara de Águeda.

“A Câmara de Águeda vai além do que seria expectável no seu papel de apoio e resposta às necessidades decorrentes do encerramento das escolas e do reinício da atividade letiva em regime não presencial, porque consideramos que os nossos alunos precisam de condições para aprenderem”, salientou Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, acrescentando que os serviços prestados pelo município visam aliviar a pressão que está a ser exercida nas famílias.