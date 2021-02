Executivo anadiense aprova isenções e reduções na fatura da água

O executivo municipal de Anadia aprovou a isenção e/ou redução na faturação da água nos meses de fevereiro, março e abril. Esta medida representa, segundo nota da autarquia “um apoio direto na ordem dos 100 mil euros, abrangendo agregados familiares, bombeiros voluntários e instituições particulares de solidariedade social”.

Aos utilizadores domésticos que beneficiem dos tarifários social e familiar será aplicado o tarifário zero, relativamente às tarifas variáveis do consumo de água. A mesma isenção aplica-se à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia e às Instituições Particulares de Solidariedade Social.

De acordo com o município anadiense “para os restantes consumidores haverá uma isenção do pagamento das tarifas variáveis respeitantes a consumo de água, correspondente aos primeiros 10 m3 de consumo (5 m3 do 1.º escalão e 5 m3 do 2.º escalão), o que representa uma redução até 4 euros por mês, ou seja, cerca de 23 por cento de redução da faturação para o consumo médio de 10m3 de água”.

Estas medidas são parte integrante do Programa Municipal de Apoio Extraordinário ao Tecido Social e Económico “Anadia Estamos Juntos e Juntos Recuperamos”, aprovado pelo executivo anadiense, no passado dia 3 de fevereiro, e que representa um investimento global a rondar o meio milhão de euros.