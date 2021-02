Já são conhecidos os finalistas de Anadia do concurso de leitura

Face à situação pandémica, a Fase Municipal da 8.ª edição do Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL), decorreu em formato online, via Zoom, com os alunos a prestarem provas a partir de casa. A sessão decorreu no passado dia 24 de fevereiro, tendo apurado os quatro finalistas que irão representar o Município de Anadia na final.

Os alunos vencedores são: Luís Tribuna, do Agrupamento de Escolas de Anadia – Escola Básica da Poutena; Mariana Almeida, da Escola Básica e Secundária de Anadia; Anna Shevchenko, da Escola Básica e Secundária de Anadia; Matilde Araújo do Colégio Nossa Senhora da Assunção e Lídia Ruivo, do Centro Qualifica, do 1.º, 2.º, 3.º CEB, Ensino Secundário e Ensino Qualifica, respetivamente.

Os suplentes são, no 1º CEB, Leonor Marques, do Agrupamento de Escolas de Anadia-Escola Básica da Poutena; no 2º CEB, Carlota Ferreira, do Colégio Nossa Senhora da Assunção; no 3º CEB, Francisco Cruz, da Escola Básica de Vilarinho do Bairro; no Ensino Secundário, Maria Cara d’Anjo, do Colégio Nossa Senhora da Assunção; e no Ensino Qualifica, Ana Paula Costa.

Os participantes prestaram provas de leitura e de compreensão sobre as obras selecionadas para os quatro ciclos de ensino: “Aventuras da Engrácia”, de Maria Alberta Menéres (1º CEB), “O convidador de pirilampos”, de Ondjaki (2º CEB), “História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar“, de Luís Sepúlveda (3º CEB e Qualifica) e “O retorno”, de Dulce Maria Cardoso (Secundário).

O júri do concurso foi composto por Isabel Nina, coordenadora interconcelhia da Rede de Biblioteca Escolares, Lisete Cipriano, responsável pela Biblioteca Municipal de Ílhavo e Albano Jorge, escritor e ator de Anadia.

A sessão de abertura contou com uma breve intervenção da vereadora da Câmara Municipal, com o Pelouro da Educação, Jennifer Pereira, que referiu o facto de esta “iniciativa resultar de uma das várias ações levadas a cabo, no âmbito do trabalho desenvolvido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro”, tendo ainda acrescentado que o seu lema “é promover o prazer de ler e estimular o desenvolvimento de competências no âmbito da leitura, nos jovens, durante o seu percurso escolar”. “Esta ação só é possível de concretizar com o inestimável apoio de todos os diretores, professores e encarregados de educação que, diariamente, em família, nas nossas escolas, nas nossas bibliotecas, em casa, vão desenvolvendo a nobre tarefa de promoção da leitura”, sublinhou ainda.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, destacou “a adesão e as excelentes prestações dos alunos envolvidos nesta iniciativa”.

“Queremos bibliotecas de todos, com todos e para todos, e, por isso, trabalhamos continuamente não só com as nossas escolas, mas também com outros agentes da comunidade, nomeadamente através da Rede de Bibliotecas de Anadia e da Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, para prestarmos serviços de qualidade, com impacto positivo na vida da nossa comunidade, porque o valor das Bibliotecas não reside no que têm, mas sim no que fazem com aquilo que têm”, afirmou a edil anadiense.

A autarca encerrou a sessão, deixando um agradecimento público aos elementos que constituíram o Júri pelo seu empenho e pelo facto de terem aceite o convite do Município, tendo também dirigido uma palavra de apreço a toda a comunidade educativa, na pessoa dos diretores dos estabelecimentos de ensino, pela forma convicta e robusta com que abraçaram, desde a primeira hora, o projeto Biblioteca Escolar e Rede de Bibliotecas de Anadia.

A Fase Municipal contou com a presença de 23 alunos e os vencedores, com exceção do Ensino Qualifica, irão representar o Município de Anadia na Fase Final do CIL que terá lugar no Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, a 17 de abril.