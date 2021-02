João Dias fala do presente e do futuro da Academia CantanhedeGym

A Academia CantanhedeGym (ACG) dedica-se à ginástica aeróbica e acrobática, assim como a causas sociais e, como qualquer associação, tem sofrido na pele os tempos de pandemia que atravessamos. Mesmo sendo uma modalidade de pavilhão, há um impacto negativo na redução do número de praticantes e não tem sido fácil motivar as crianças e jovens. Como se tudo isto não bastasse, a ACG, liderada por João Dias, viu-se obrigada, pelo segundo ano consecutivo, a cancelar a 7.ª Taça do Mundo e o 10.º Open Internacional de Ginástica Aeróbica. A coletividade de Cantanhede ainda é uma criança, tem apenas 12 anos de existência, mas o seu presidente não teme o futuro, dada a projeção que já tem a nível nacional e internacional.

Neste momento, a saúde está primeiro, mas, olhando para o futuro, João Dias sonha com a criação de um Pavilhão Municipal de Ginástica em Cantanhede.

