Jovem engenheira de Barrô com dedo na missão da NASA a Marte

A Missão da NASA a Marte através do robô “Perseverance” (Mars 2020 da NASA) tem mão de uma portuguesa, do concelho de Águeda.

Florbela Costa, engenheira aeronáutica, é de Barrô e participou no projeto com o desenvolvimento do helicóptero “Ingenuity”, que é um dos equipamentos que integra o rover Perseverance.

A jovem engenheira, que trabalha na empresa suíça Maxon Group, é a gestora técnica responsável pela preparação dos seis motores do helicóptero “Ingenuity”, um dos equipamentos que acompanha aquele robô.

Florbela Costa, com 32 anos de idade, formou-se na Universidade da Beira Interior, com dissertação de mestrado em Aeronáutica entre 2006 e 2011, desenvolvida no seio do Núcleo de Investigação em Transportes (NIT) .

O “Ingenuity”, será o primeiro helicóptero a descolar da superfície de Marte, começando a sua missão no dia 19 de março.

Confessando estar “nervosa” e “ansiosa” pela data histórica em que verá o helicóptero a entrar nesta missão, a engenheira de Barrô não tem dúvidas de que tudo isto “irá ajudar a perceber melhor e estudar o ambiente do planeta”.

