Mau tempo: Treze distritos do Continente estão hoje sob aviso laranja

São 13 dos 18 distritos do pais que estão sob aviso laranja este sábado. O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) colocou quase todo o país neste nível de alerta, incluindo toda a costa. Estão cinco distritos do interior em aviso amarelo devido ao mau tempo.

Os avisos laranja devem-se sobretudo à precipitação, embora nos distritos mais a norte, Porto, Braga e Viana do Castelo, se devam também ao vento e à agitação marítima.

Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda e Bragança estão sob aviso amarelo, assim como as ilhas dos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Refra-se que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tem neste momento sob alerta amarelo todos os 18 distritos de Portugal continental.

Este sábado está a ser marcado por chuva, por vezes forte, no litoral Norte e Centro. O vento é moderado a forte (30 a 50 km/h) do quadrante sul, por vezes com rajadas até 90 km/h, podendo atingir os 100 km/h no litoral Norte, e forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 110 km/h.

Manhã com mais de 120 ocorrências

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a manhã deste sábado trouxe mais de 120 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas, sobretudo quedas de árvores e estruturas de edifícios.

Aquele registo diz respeito ao período compreendido entre as 08h e as 11h de hoje em todo o o país. Entre a meia noite e as 8g registaram-se mais de 40 ocorrências.