Motocross: Etapa do Campeonato do Mundo em Águeda reagendada para outubro

Com o anúncio do novo calendário, o mundial MXGP, que tem rota marcada para o Crossódromo Internacional de Águeda, estará no traçado da Bairrada no dia 24 de outubro de 2021.

O arranque do Campeonato Mundial de Motocross deverá acontecer apenas no final de maio e irá estender-se até meados de novembro, refletindo a tendência de grande maioria dos campeonatos que estão para já desenhados de forma mais intensa para o segundo semestre do ano.

A ronda de Águeda, organizada pelo ACTIB, será realizada logo após o GP de Espanha e estando na fase final do campeonato poderá mesmo tornar o Crossódromo Internacional de Águeda um cenário de decisões, naturalmente com a esperada presença de público, essencial também para a efetivação da data agora definida.