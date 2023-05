Jeffrey Herlings domina no Casarão a 5.ª etapa do Mundial de Motocross

O Crossódromo Internacional de Águeda encheu-se de vida e cor, no passado domingo, 30 de abril, para o derradeiro dia do Portugal MXGP.

O neerlandês Jeffrey Herlings (KTM) venceu o Grande Prémio de Portugal de Motocross, quinta prova do Campeonato do Mundo, em que Paulo Alberto (Yamaha) foi o melhor português, em 19.º lugar.

O Crossódromo Internacional de Águeda encheu-se de vida e cor, no passado domingo, 30 de abril, para o derradeiro dia do Portugal MXGP. Ao longo da tarde, MXGP e MX2 entraram em pista para cumprirem duas exigentes mangas de 30 minutos.

Na primeira manga MXGP, Jorge Prado, líder do campeonato, saiu na frente e dominou toda a corrida. O piloto espanhol da GasGas tinha Romain Febvre a mais de dois segundos e em terceiro Jeffrey Herlings. O piloto Kawasaki tentou de tudo ao longo da manga, no entanto, na fase final, quase perdia a posição para o “Bullet” holandês.

Na derradeira manga do dia, Seewer e Ruben Fernandez saíam na frente lado a lado, com Herlings logo atrás. Depois de intensa luta nas voltas iniciais, já na quinta, Herlings aperta com Fernandez e acaba por assumir a liderança. Logo a seguir Jorge Prado – vencedor da manga 1, comete erro na passagem junto ao pit lane e perde todas as possibilidades de uma segunda vitória.

Jeffrey Herlings venceu com cerca de nove segundos de vantagem e sagrou-se o grande vencedor desta edição do Portugal MXGP.

Ruben Fernandez terminou a segunda manga em segundo e Febvre em terceiro – 2.º lugar final em Águeda.

Jorge Prado, que apesar de se ter mostrado como um possível vencedor em Portugal, com o menos positivo sexto lugar, terminou a jornada no lugar mais baixo do pódio (mantém a liderança do Campeonato do Mundo).

Paulo Alberto e Luís Outeiro foram os dois pilotos que levaram a bandeira portuguesa nesta classe maior. Outeiro viu-se afastado depois de uma queda ainda na primeira final da tarde – possível fratura do ombro/clavícula. Já Alberto conseguiu pontuar em ambas as mangas, apesar das dificuldades em conquistar lugares, diante de um contingente mundialista de grande nível. O piloto leiriense viria a terminar a jornada em 19.º lugar.

A classe MX2 viu na primeira manga, Adamo sair na frente. O italiano da KTM oficial protagonizou grandes momentos com o líder do campeonato Jago Geerts, no entanto, a duas voltas do fim, o piloto da Yamaha acabou por passar e vencer pela segunda vez em Águeda. O terceiro foi o neerlandês da Husqvarna, Kay de Wolf.

Destaque para Liam Everts – filho da lenda Stefan Everts, que nas curvas iniciais comete erro e acaba por ficar na cauda do pelotão.

Já na segunda manga, Laengenfelder – GasGas sai na frente, mas após um par de curvas é ultrapassado por Geerts. O piloto belga da Yamaha volta a vencer e sagra-se “Rei” em Águeda. Já o germânico da GasGas roda grande parte da corrida em 2.º, no entanto à passagem da 13.ª volta é ultrapassado pela dupla da Husqvarna Factory Kay de Wolf e Roan Van de Moosdijk – 2.º e 3.º classificados.

No cômputo geral, Geerts isola-se cada vez mais na frente do campeonato – três vitórias em cinco GP´s.

Já Kay de Wolf e Roan Van de Moosdijk saem de Portugal com um pódio – 2.º e 3.º classificados, respetivamente.