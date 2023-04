Águeda com novo traçado para receber etapa do mundial de motocross

O ACTIB – clube organizador da 5.ª etapa do Campeonato do Mundo de Motocross 2023, a decorrer em Águeda, dias 29 e 30 de abril, irá efetuar uma alteração profunda no seu traçado, com o principal intuito de criar algo novo e diferente para os pilotos e equipas que militam esta temporada no MXGP.