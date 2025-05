MXGP: Entre chuva e lama, pilotos deram show no Crossódromo de Águeda

Lucas Coenen e Andrea Adamo foram os vencedores do Grande Prémio de Portugal nas classes de MXGP e de MX2, respetivamente. Os pilotos da Red Bull KTM Factory Racing não se limitaram a ganhar, o seu domínio foi avassalador e fizeram o pleno: ganharam a corrida de qualificação e as duas mangas. Ambos demonstraram uma ótima adaptação às exigentes condições deste fim de semana no Crossódromo Internacional de Águeda, marcadas pela chuva e pela lama.

Na classe rainha, Lucas Coenen impôs-se com estrondo. O belga liderou as duas mangas do início ao fim. Romain Febvre acompanhou-o de perto tanto na primeira, como na segunda manga, mas nunca foi capaz de ultrapassar Coenen. Ruben Fernández, da Team HRC, também repetiu o terceiro lugar nas duas corridas. Coenen sai de Águeda com 50 pontos e cimenta o terceiro posto no campeonato. Febvre aproveitou a ausência de Tim Gajser em Águeda para aumentar a diferença no campeonato. O francês lidera com 330 pontos, mais 25 do que Gajser. Coenen tem 287 pontos.

Em MX2, Andrea Adamo ganhou as duas mangas de Águeda, exibindo-se alto nível. Na primeira corrida, Simon Längenfelder, o seu companheiro de equipa, foi o segundo classificado, seguido do líder do campeonato, Kay de Wolf, piloto da Nestaan Husqvarna Factory Racing. Na segunda manga, Sacha Coenen, que também faz parte da equipa da Red Bull KTM Factory Racing, foi segundo. Kay de Wolf foi novamente terceiro.

Com estes resultados em Águeda, a luta entre De Wolf e Längenfelder continua muito renhida. De Wolf lidera com 328 pontos, apenas mais quatro do que o rival alemão. Quem teve um fim de semana muito produtivo foi Adamo, que reduziu a distância para a frente do campeonato ao arrecadar 50 pontos. Está agora em terceiro com 318 pontos.

Uma nota para o facto dos dois wild cards portugueses, Luís Outeiro, em MXGP, e Sandro Lobo, em MX2, não terem conseguido ir além das corridas de qualificação.

Reisulis e Faure em destaque no Campeonato Europeu

Na classe de EMX250 do Campeonato Europeu de Motocross, Janis Reisulis bisou. O piloto letão, da Yamaha, ganhou a segunda manga depois de também ter vencido na primeira. Noel Zanocs, Honda, foi segundo, e Nico Greutmann, Husqvarna, foi terceiro. O melhor piloto português foi Martim Espinho, KTM, que terminou em 25º. Tomás Santos, Triumph, ficou no 38º lugar.

Nas contas do campeonato, Reisulis reforça a liderança, e soma agora 176 pontos. Zanocs e Garcia estão próximos, com 164 e 162 pontos, respetivamente.

Depois de, no sábado, ter liderado a primeira manga, e ter caído para quarto, no domingo, Mano Faure, piloto francês da Yamaha, ganhou a segunda manga em EMX125 com um domínio absoluto. Faure venceu com uma vantagem de 39 segundos. Cole McCullough, da Fantic, foi segundo, e Jekabs Kubulins, da Yamaha, ficou em terceiro. Gonçalo Cardoso melhorou a sua prestação face à primeira corrida. O piloto português, aos comandos de uma Husqvarna, terminou na 19ª posição. Na conjugação das duas mangas, Mano Faure foi o vencedor da etapa portuguesa de EMX125, com 43 pontos.

No campeonato de EMX125, Áron Katona mantém a liderança, com 217 pontos, seguido dos italianos Bellei (194 pontos) e Alvisi (192 pontos).

MXGP em Águeda pode “catapultar Portugal para notoriedade cada vez maior”

O secretário de Estado do Turismo esteve no domingo no Crossódromo Internacional de Águeda para assistir à prova de MXGP e participar na cerimónia de entrega dos troféus.

Pedro Machado considerou que o Grande Prémio de MXGP em Águeda – prova organizada pelo Águeda Action Club (ACTIB) e que contou com o apoio daCâmara Municipal – pode desempenhar um papel crucial na atração de turismo e na visibilidade que pode trazer ao país. “Entendemos que o desporto é também um parceiro fundamental para a atração do turismo em Portugal, o turismo interno, e, sobretudo, o turismo internacional. O facto de termos aqui tantas marcas de nível mundial pode catapultar Portugal para uma notoriedade cada vez maior”, disse o secretário de Estado.

Nos últimos anos, em média, têm-se deslocado 25 mil pessoas até ao Crossódromo Internacional de Águeda, para assistir a esta prova.

Pedro Machado elogiou ainda a hospitalidade do povo português, que afirmou ser “única”. Referiu também que a chuva e a lama no traçado de Águeda até aumentaram o entusiasmo das corridas deste fim de semana.

Na sexta-feira, na véspera dos treinos e das qualificações deste Grande Prémio, alguns dos pilotos ficaram a conhecer as tradições e a gastronomia de Águeda e da região da Bairrada, como os Pastéis de Águeda ou o Leitão da Bairrada, além de vinhos e espumantes.

O habitual evento de media decorreu na Estalagem da Pateira, tendo os pilotos sido brindados com a fantástica vista da maior lagoa da Península Ibérica.

Foi com este cenário que os pilotos tiveram contacto com as tradições de Águeda, tendo assistido a uma atuação do Grupo Folclórico Senhora da Saúde de Fermentelos, sendo depois convidados a experimentar a dança tradicional.