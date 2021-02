Passatempo JB Dia dos Namorados

O Passatempo Dia dos Namorados do Jornal da Bairrada desafia a criatividade e o romantismo dos seus leitores, premiando as melhores participações com um leque de ofertas interessantes.

Como forma de assinalar a data, o JB vai dar espaço às melhores frases com ou sem foto dos nossos leitores. O desafio é que faça uma frase original – que mencione obrigatoriamente o Jornal da Bairrada – que pode ser acompanhada (ou não) de uma foto original alusiva à data.

A frase é obrigatória, sendo que a foto é facultativa.

Todas as participações deverão ser remetidas para o mail: jb@jb.pt com nome e localidade dos participantes e com o assunto “Passatempo Dia dos Namorados”.

As quatro frases com mais reações (gostos) no Facebook do Jornal da Bairrada até às 12h do dia 9 de fevereiro serão premiadas.

Os resultados serão anunciados no site e Facebook do Jornal da Bairrada no dia 10 de fevereiro e na edição impressa de 11 de fevereiro de 2021.

Os prémios são os seguintes:

1.º Prémio

– Um relógio e uma peça em prata – Oferta Ourivesaria Paraíso (Oliveira do Bairro).

– Uma assinatura digital do Jornal da Bairrada válida por um ano.

2.º Prémio

– Uma caixa de “Vinhos com História – Oferta Caves S. João (Anadia)

– Uma assinatura digital do Jornal da Bairrada válida por um ano.

3.º Prémio

– Um Arranjo Floral – Oferta Pato’s Lounge (Anadia)

– Uma assinatura digital do Jornal da Bairrada válida por um ano.

4.º Prémio

– Uma Pizza Média e um Pão de Alho – Oferta Pizzaria O Sonho das Fontes (Anadia).

– Uma assinatura digital do Jornal da Bairrada válida por um ano.