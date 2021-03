Ajuntamento ilegal de jovens no Buçaco travado pela GNR

GNR identificou cinco pessoas com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos.

A GNR, através do Posto Territorial de Sangalhos, cessou um convívio de vários jovens na Mata Nacional do Buçaco (Mealhada), na passada terça-feira, informaram hoje as autoridades.

A mesma fonte informou que foi na sequência de uma denúncia, a informar o ajuntamento de várias pessoas naquela zona florestal, que os militares da GNR deslocaram-se ao local, deparando-se com vários jovens a realizar um convívio. No decorrer das diligências policiais foram identificados cinco pessoas com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos.

Foram elaborados cinco autos de contraordenação por infração às regras impostas pelo Estado de Emergência em vigor.

A GNR recorda que, embora se trate de espaços ao ar livre, deverão ser respeitadas as medidas impostas pelo Estado de Emergência face à evolução da situação epidemiológica do país, estando proibidos a realização de convívios de qualquer natureza.