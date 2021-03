Alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo recebem máscaras oferecidas pela autarquia

Todas as crianças que frequentam o Pré-Escolar e o 1.º Ciclo da rede pública do concelho receberam máscaras reutilizáveis oferecidas pela Câmara Municipal de Anadia.

Esta nova entrega de máscaras reutilizáveis visa prevenir o risco de contágio do coronavírus Covid-19, assim como alertar a comunidade educativa para a necessidade de evitar comportamentos de risco.

Ao todo foram distribuídas 3500 máscaras reutilizáveis e álcool gel pelas crianças, tendo também sido entregues máscaras ao pessoal docente e não docente, num investimento que ronda os 6 mil euros.

Recorde-se que, no início do ano letivo, o Município de Anadia disponibilizou a todas as crianças do 1.º ciclo um kit de proteção individual com máscaras reutilizáveis e gel desinfetante.

Para além deste material, a autarquia continua a reforçar os dispensadores de álcool gel de todos os estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1.º ciclo, que se encontram à entrada de cada escola e em todas as salas de aula, para que as crianças possam proceder à higienização das mãos.