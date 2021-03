Atividade “ilícita” em edifício de Oliveira do Bairro incomoda moradores

Os moradores e empresários com espaços comerciais no Edifício Sigma, no centro de Oliveira do Bairro, dizem-se incomodados e amedrontados com a suposta atividade “ilícita” numa das frações do prédio.

O assunto, que foi já denunciado às autoridades (GNR e ASAE), chegou à Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, na noite da passada segunda-feira.

Os queixosos, que falam de um movimento anormal de pessoas no prédio e na fração em causa, denunciam que já foram vistas botijas de gás a serem transportadas para a mesma, suspeitando que tal loja/escritório esteja a ser usada para habitação ou para qualquer outra atividade “ilícita”, contra a sua finalidade de ocupação.

