Aulas à distância mantêm-se na Universidade de Aveiro até 26 de março

A Reitoria da Universidade de Aveiro (UA) renovou as normas de exceção que regulam o funcionamento das atividades letivas no início do segundo semestre. Em nota divulgada no site da UA é referido que os ciclos de estudos são autorizados a funcionar em regime de ensino a distância, pelo menos, até 26 de março.

A Universidade de Aveiro acrescenta ainda que para o estabelecimento destas normas, foi considerada a situação epidemiológica que se verifica em Portugal: “Não obstante a redução que tem vindo a ocorrer no que concerne ao número de novos casos diários de contaminação da doença COVID19, bem como da sua taxa de transmissão, não é recomendável que se reduzam as medidas que têm vindo a ser adotadas”.

Neste contexto, são aceites, tal como antes, os casos particulares do ensino clínico e dos estágios que “devem manter-se em regime presencial sempre que possível”, refere a UA.

Quanto às condições, designadamente em relação a dispositivos tecnológicos para os alunos acompanharem as aulas neste regime de ensino a distância, é dada a indicação aos diretores das unidades orgânicas de ensino e investigação (departamentos e escolas politécnicas), em articulação com os docentes responsáveis pelas unidades curriculares e os diretores de curso, para estarem atentos verificando se os estudantes dispõem de equipamento próprio e meios tecnológicos adequados. As carências identificadas devem ser comunicadas aos órgãos e serviços competentes.