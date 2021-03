Autárquicas 2021: Hugo Alves Silva apontado como candidato do PSD à Mealhada

O líder da oposição na Câmara Municipal da Mealhada, Hugo Alves Silva, foi indicado como candidato do PSD às próximas Eleições Autárquicas, avançou esta terça-feira o líder nacional do partido, Rui Rio..

O nome do vereador, que em 2017 encabeçou a coligação Juntos Pelo Concelho da Mealhada (PSD, CDS e PPM e MPT), era já dado como forte possibilidade, como avançou o Jornal da Bairrada em fevereiro último.

Hugo Alves Silva, que em 2017 foi eleito para vereador com mais dois outros lugares no executivo municipal, volta a candidatar-se em 2021 pela mesma coligação, depois de ter sido indicado por unanimidade pela concelhia e distrital do partido

“É um compromisso sério este o que assumimos perante o partido, mas, acima de tudo, com todos aqueles que, desde há quatro anos, confiaram e confiam no nosso projeto que foi apresentado como coligação Juntos Pelo Concelho da Mealhada e estou muito feliz com isso”, refere Hugo Alves Silva, destacando que “o objetivo é continuar a unir esforços de todos os que apoiam e vão apoiar a nossa candidatura para vencer as eleições autárquicas, que serão determinantes para um futuro de melhoria de condições de toda a população”.

Hugo Alves Silva assumiu o compromisso de, em breve, apresentar um conjunto de propostas que “mobilizará os munícipes para a próxima década com o objectivo de tornar o Concelho da Mealhada bem melhor para todos o que nele vivem ou possa vir a viver”.