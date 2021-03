Cantanhede: Agrupamento de Escolas Marquês de Marialva recebe computador

Equipamento foi adquirido no âmbito de uma candidatura ao projeto “Ensino para Todos” do Rotary Clube.

O Agrupamento de Escolas Marquês de Marialva acaba de receber um computador adquirido no âmbito de uma candidatura ao projeto “Ensino para Todos” do Rotary Clube, elaborada por António Girão, docente da escola EB 2/3 Marquês de Marialva. Sob o lema “Todos podemos ajudar para que todas as crianças tenham as ferramentas necessárias para o ensino à distância”, a iniciativa consiste na angariação de computadores e tablets para que alunos mais carenciados, dotando-os de ferramentas tecnológicas necessárias para que cumpram as tarefas escolares e, assim, possam alcançar sucesso nos estudos.

Este “presente” foi entregue, no passado dia 18 de março e será mais um equipamento informático a disponibilizar aos alunos dizendo muito da atitude proactiva com que este docente pauta a sua vida. António Girão, professor de Português e atleta, tem colocado a sua atividade desportiva ao serviço de inúmeras causas sociais, e este foi apenas um dos inúmeros gestos simbólicos que já o caracterizam.

Na ocasião, Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal, enalteceu “este tipo de iniciativas e estes gestos simbólicos que ajudam a agitar consciências e a contribuir para apoiar quem necessita, de facto, e assegurar uma maior igualdade de oportunidades”, salientando ainda, que “os Rotários têm uma enorme capacidade de unir voluntários em torno de causas humanitárias, de apoios sociais”.

Relativamente a António Girão, o vice-presidente da autarquia cantanhedense com o pelouro da Educação, para além de agradecer o já habitual empenho do docente, elogiou o facto de este “ter abraçado esta e outras causas, sempre com o objetivo de sensibilizar, de agitar e congregar, com a preocupação permanente de ajudar os outros”.

Visivelmente satisfeito, António Girão agradeceu ao Rotários, partilhando algumas das “muitas dificuldades e necessidades com que alguns dos alunos se debatem diariamente”, salientando “o árduo e exigente trabalho dos serviços de educação e de ação social da autarquia para assegurar diversos tipos de ajuda”.

Já o vice-diretor do Agrupamento de Escolas, Hermenegildo Freire, agradeceu “a oferta e o gesto do professor”, sublinhando “a importância da estreita cooperação entre o agrupamento de escola e os serviços de educação da autarquia para minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19 no processo de aprendizagem dos alunos que precisam de apoio”.

Em representação do Rotary Club de Coimbra, António Vaz, realçou “a relevância do trabalho realizado por este clube”, que existe há 116 anos e que está presente em 215 países, assumindo-se como “um grupo de profissionais ligados pela amizade e vocacionados para projetos humanitários”.

Simbolicamente, esteve presente um aluno do 6.º ano, que representou todos os estudantes, que caraterizou num simples “muito obrigado” o sentimento generalizado.