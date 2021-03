Detidos em flagrante por furto de metais numa unidade industrial de Águeda

A GNR de Águeda deteve em flagrante, no passado domingo, um homem de 63 anos e uma mulher de 58 anos, por furto de metais não preciosos, na localidade de Águeda.

De acordo coma GNR, na sequência de uma denúncia a dar conta que estaria a ocorrer um furto num edifício industrial, os militares deslocaram-se para o local onde detetaram a presença de um casal no recinto do edifício. Ao abordarem os suspeitos, constataram que estes estavam a furtar metais não preciosos. No decorrer das diligências policiais, foi apreendido um ciclomotor de mercadorias e 415 quilos de tubos metálicos e grelhas em ferro, num valor aproximado de 100 euros.

O material recuperado foi devolvido ao legítimo proprietário.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Águeda.